BERLIN (Dow Jones)--Die europäischen Geldgeber haben immer noch keine Idee zur finanziellen Zukunft Griechenlands. Derzeit gehe es unter anderem um die Frage, wie es nach dem Programmende mit Griechenland weitergehe, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch in Berlin. Ein Punkt dabei sei, "ob möglicherweise Schuldenmaßnahmen notwendig sind". Dazu gebe es im Moment jedoch keinerlei Vorfestlegungen und Entscheidungen, sondern man sei noch in der Debatte. "Über diese Fragen wird rechtzeitig vor Programmende entschieden werden."

Die Troika habe am Wochenende in Sofia beim Treffen der europäischen Finanzminister über den aktuellen Stand bei der Griechenland-Rettung berichtet. Derzeit gehe es darum, die vierte Programmüberprüfung vorzunehmen. "Da sind noch einige Aufgaben zu erledigen", sagte der Sprecher.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft sich am Donnerstag zu einem ihrer regelmäßigen Gespräche mit ESM-Chef Klaus Regling in Berlin. Details zur Tagesordnung nannte Regierungssprecher Steffen Seibert nicht und erklärte lediglich, es werde "um aktuelle Fragen der Eurozone" gehen.

May 02, 2018 09:20 ET (13:20 GMT)

