S-Immo-Genussscheinanlegerversammlung: Abschied. Ich weiss nicht, was die Macher der neuen Rechtschreibung im Sinn hatten, ich finde das Wort "Genussschein" unglaublich hässlich. Aber diese Sackgasse der Finanzprodukte-Evolution hat sich nun ohnehin erledigt, Mag. Ernst Vejdovszky sprach auf der nun allerletzten und 1 1/4 Stunden dauernden Genussscheinanlegerversammlung am 30.4.2018 (die beiden letzten S-Immo-Genusscheine notierten am 30.4.2018 das letzte Mal) von einem "Produkt der 80er" und davon, dass "31 Jahre ein biblisches Alter für ein Finanzprodukt" seien. Er könne internationalen Investoren schwer erklären, was Genussscheine sind, das sei der wesentliche Grund für die Abschaffung. In der Präsentation erfuhren wir, dass der Vermietungsgrad bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...