Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Gewinn-Messe-Macher und Krone-Autor Georg Wailand ist stets gut informiert und nahe am Markt. So gab es im Krone-Artikel rund um den neuen OMV / Abu Dhabi-Deal auch einiges an Added Value rund um börsenotierte Unternehmen. Erwähnt wurden die guten Geschäfte von Porr (U-Bahn, Stadion), Zumtobel (Lichttechnik) oder Andritz in der Region. Vor allem bei Porr hatte das Doha-Engagement doch dem einen oder anderen Sorgen gemacht, das positive Echo auf den OMV-Deal kann den Gesamtblick verändern und Porr dabei helfen, wieder über 30 zu kommen.. Mit dabei bei der Wirtschaftsdelegation rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz war übrigens auch Rene Benko. Letzterer kommt dem Kapitalmarkt ja auch...

