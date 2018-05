Am Mittwochabend legt Tesla seine Zahlen für das erste Quartal vor. Die Investoren treiben aber noch andere drängende Fragen an den Firmenchef um.

Der Autobauer Tesla verkündet an diesem Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal. Nicht nur die Investoren erwarten gespannt, welche Überraschungen Tesla-Chef Elon Musk bereithält. Knackpunt wird die Produktion des Model 3 sein, die in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Das Mittelklassemodell soll dem E-Auto-Pionier den Weg in den Massenmarkt ebnen.

Bei einer Telefonkonferenz im Februar nannte Elon Musk das Werk "Gigafactory 1" im US-Bundesstaat Nevada als Grund für die Produktionsrückstände beim Model 3 . In Kooperation mit Panasonic stellt Tesla dort Lithium-Ionen-Akkus für seine Elektrofahrzeuge her. Ob die Probleme seitdem gelöst werden konnten, ist unklar.

Das vergangene Jahr schloss Tesla mit einem Kassenbestand von 3,4 Milliarden US-Dollar ab - es blieben 9,4 Milliarden Dollar Schulden. Analysten zweifeln immer häufiger daran, dass der Konzern überhaupt irgendwann profitabel sein wird - und warnen davor, dass die Kassen schon Ende des Jahres gänzlich leer sein könnten.

Die Produktionsschwierigkeiten und die Frage nach der Profitabilität werden zwar die zentralen Themen bleiben. Kunden, Investoren und Brancheninteressierte erwarten aber noch weitere Antworten:

1. Wann kommt das autonome Fahren?

Elon Musk hat angekündigt, dass Teslas Assistenzsysteme das Potenzial bieten, gänzlich autonomes Fahren zu ermöglichen. Einst kündigte der Unternehmer an, noch 2017 solle es die erste autonome Fahrt von Kalifornien nach New York geben. Wie so oft verstrich die selbstgesetzte Frist ergebnislos.

Dabei bietet Tesla seinen Kunden bereits "Full Self Driving" für einen Aufpreis von 3000 Dollar. Genutzt werden kann die Option allerdings noch nicht. Nachdem im März ein Model-X-Fahrer bei einem Unfall starb, legte sich Tesla zudem mit ermittelnden US-Behörden an.

2. Wie weit reicht die Automatisierung der Produktion?

Musk hat in der Vergangenheit betont, Teslas Wettbewerbsvorteil liege langfristig gar nicht in der fortschrittlichen Fahrzeugtechnologie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...