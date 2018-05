Alle Top 10 Krypto-Währungen befinden sich mit Stand 27.4. im Aufwärtstrend, und es war eine allgemein starke Woche für Bitcoin (BTC-USD) und die meisten anderen Krypto-Währungen. Seit Amazon am vergangenen Freitag seine Blockchain-Templates auf den Markt gebracht hat, sind die Krypto-Währungen gestiegen, wobei einige Alt-Coins in der vergangenen Woche um mehr als 50 % gestiegen sind. Auch dürfte ein Interview auf CNBC mit Nasdaqs (WKN:813516) CEO Adena Friedman geholfen haben, in dem sie sagte, dass die Börse in der Zukunft für den Krypto-Währungshandels offen sein würde. Es wird auch allgemein berichtet, dass sich mehrere große institutionelle Investoren darauf vorbereiten, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...