Frankfurt - Zum Jahresanfang hat sich die Wachstumsdynamik in Euroland verlangsamt, so die Analysten der DekaBank. Nach der veröffentlichten vorläufigen Schnellschätzung von Eurostat habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Euroland im ersten Quartal 2018 um 0,4% im Vergleich zum Vorquartal zulegen können.

