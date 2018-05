Flatirons Solutions (Flatirons) freut sich, den Umzug ihrer Unternehmenszentrale von Irvine, Kalifornien, nach Boulder, Colorado, bekanntzugeben, um die Kapazitäten in ihren wichtigsten operativen Zentren zu erhöhen.

Der Umzug ist die jüngste Stufe der Konsolidierung nordamerikanischer Standorte, die aus vergangenen Übernahmen entstanden sind. Dieser Wandel wird die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, kundenorientierte Projekte durchzuführen, und eine starke weltweite Präsenz mit Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Skandinavien, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten ergänzen.

Boulder liegt zentral in der Nähe eines großen Flughafen-Drehkreuzes (Denver International Airport), was einfaches Reisen zu und von Kundenstandorten ermöglicht. Im Rahmen des Umzugs sind viele der Mitarbeiter aus Irvine bereits nach Boulder umgezogen.

Die Verlegung der Zentrale geht einher mit einer erneuerten Fokussierung auf die Kernmärkte des Unternehmens, zu denen Fluggesellschaften, Luftfahrt- und Verteidigungshersteller sowie Militärverbände gehören. Das Unternehmen hat seine Konzentration verstärkt, um seine strategisch wichtigsten Märkte unter CEO JD Sillion, der im Oktober 2017 die Leitung des Unternehmens übernommen hat, besser bedienen zu können.

"Indem wir unsere Teams und unseren Betrieb besser auf unsere Stärken in den Bereichen Luftfahrt und Verteidigung ausrichten, sind wir in der Lage, effizienter zu arbeiten", bemerkte Sillion. Er erklärte ferner: "Dieser Umzug ist nur ein weiterer Schritt, um unsere Ressourcen auf kundenorientierte Projekte und Initiativen zu konzentrieren."

Der Wechsel zu Boulder als Unternehmenszentrale erfolgte mit Wirkung zum 1 Mai 2018, wobei Kunden- und Partnermitteilungen dieser Ankündigung vorausgingen.

Über Flatirons Solutions

Flatirons Solutions (www.flatironsjouve.com) bietet Lösungen für das Content-Lifecycle-Management in den Bereichen Luftfahrt und Verteidigung. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt sie Fluggesellschaften, MROs, Hersteller und Militärverbände dabei, komplexe Anlagen effektiver zu warten und zu betreiben. Ihre Software- und Servicelösungen helfen Unternehmen, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit den richtigen Personen bereitzustellen Turning Content into Knowledge. Flatirons operiert von Niederlassungen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten aus mit ihrer Zentrale in Boulder, Colorado.

