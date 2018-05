Der NZD/USD gab den Großteil seiner anfänglichen Erholungsgewinne ab und so zieht er sich in die Nähe des Jahrestiefs zurück, so dass der Handel im Bereich der 0,70 stattfindet. Das Tageshoch wurde zuvor bei 0,7032 gebildet, aber mit der Erholung des USD ging es nun wieder bergab, nach dem der ADP Arbeitsmarktbericht besser als erwartet ausgefallen ...

