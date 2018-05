München (ots) - Das Erste zeigt täglich ab 8. Mai 2018 die IV. Staffel mit sechs neuen Folgen, jeweils in drei Doppelfolgen um 20:15 Uhr.



Die ungeheure Dynamik der Ereignisse des Jahres 1990 in der DDR fordert jeden Einzelnen der Familie Kupfer heraus. Fragen von Schuld und Sühne und wie Täter und Opfer in Zukunft zusammenleben, kann keiner von ihnen ausweichen.



Unter der Regie und nach den Drehbüchern von Emmy-Preisträger Friedemann Fromm spielen wieder Florian Lukas, Jörg Hartmann, Uwe Kockisch, Ruth Reinecke, Anna Loos, Lisa Wagner, Claudia Mehnert, Stephan Grossmann, Hansjürgen Hürrig, Ferdinand Lehmann und Saskia-Sophie Rosendahl. Neu dabei sind Jördis Triebel und Florian Stetter.



Im Anschluss an die ersten beiden Folgen am 8. Mai um 21:50 Uhr steht die begleitende Dokumentation zur Serie vom MDR auf dem Programm.



"Weissensee" im Netz: www.DasErste.de/weissensee



Ebenfalls am 8. Mai 2018 startet die Webserie "WEISSENSEE - FRISCH GESTRICHEN": In zehn kurzen Episoden wird die Geschichte einer Nacht in Görlitz' neuer Wohnung, mit Martin, Katja und Nicole als Überraschungsgast erzählt.



Die Folgen der I., II. und III. Staffel stehen bis 13. Mai 2018 online.



Die IV. Staffel mit den sechs neuen Folgen ist 24 Stunden online first zu sehen und bleibt danach 14 Tage im Netz.



Ebenfalls jetzt schon zu sehen sind Hintergrund-Interviews mit den Schauspielern zu Themen der neuen Staffel.



