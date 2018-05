Der Autokonzern stieg Mitte 2016 in den Markt für Photovoltaik-Heimspeicher ein. Künftig wird Daimler sein stationäres Speichergeschäft auf den Anwendungsbereich "Grid" ausrichten.Die Daimler AG stellt das Geschäft ihrer Tochtergesellschaft Mercedes-Benz Energy neu auf. "Wir überprüfen fortwährend unsere Aktivitäten, Kooperationen und Investitionen und passen dabei unsere Produktplanungen entsprechend veränderten Rahmenbedingungen an. So auch im Geschäftsfeld der Energiespeicher", erklärte eine Sprecherin des Autokonzerns auf Nachfrage von pv magazine. Seit Mitte 2016 war der Autokonzern auch ...

