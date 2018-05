Der Kupferexplorer Camino Minerals hat sich in Peru die Option auf den Erwerb eines Goldprojekts gesichert. Damit will sich das Unternehmen ein zweites Standbein aufbauen. Die nötige Expertise für die Exploration von Goldvorkommen bringt das Management bereits mit.

Optionsvertrag zum Erwerb von Villa Hermosa

Bisher hat sich Camino Minerals (0,26 CAD | 0,18 Euro; CA1380502080) voll auf das Kupferprojekt Los Chapitos im Süden Perus konzentriert (mehr hier). Nun erweitern die Kanadier ihren Aktivitätsradius in dem südamerikanischen Land und haben sich die Option auf den Erwerb von 100 Prozent an dem Goldprojekt Villa Hermosa gesichert. Das Konzessionsgebiert umfasst insgesamt 400 Hektar und liegt etwa 150 Kilometer südlich der Großstadt Trujillo, der Hauptstadt der Provinz La Libertad in Zentral-Peru. Als Einmalzahlung sind zunächst 50.000 US-Dollar für die Option fällig. Im Abstand von jeweils 12 Monaten kommen kumuliert insgesamt weitere 500.000 US-Dollar hinzu. Sollte Camino die Option vollständig nach 60 Monaten ausüben, muss man 4,5 Mio. US-Dollar an den Eigentümer Compania Minera Villa Hermosa zahlen, um 100-prozentiger Alleineigentümer zu werden (zur kompletten Vereinbarung).

Zwei bereits produzierende Goldminen in direkter Nachbarschaft

Die ...

