Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX baut die Gewinne am Mittwochnachmittag aus und liegt nun 1,6 Prozent auf 12.814 Punkte vorne. Damit steigt er viel stärker als der Euro-Stoxx-50, für den es lediglich 0,5 Prozent auf 3.554 nach oben geht. Der exportlastige DAX profitiert von der Schwäche des Euro, der unter die Marke von 1,2000 Dollar gerutscht ist. Positiv gerade für den DAX ist auch die Entspannung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA. US-Präsident Donald Trump hat den Europäern einen weiteren Monat Schonfrist gewährt. Eigentlich sollten die Strafzölle gegen europäischen Stahl am 1. Mai in Kraft treten.

Erwartungsgemäß schwache BIP-Zahlen aus der Eurozone spielen keine Rolle genauso wie ein etwas über den Erwartungen ausgefallener ADP-Arbeitsmarktbericht. Die Stärke des US-Dollar spiegelt nach Einschätzung aus dem Handel die Erwartung steigender Zinsen wider. Der Zinsterminmarkt preiste per Dienstagabend eine Wahrscheinlichkeit von 49 Prozent für vier Zinserhöhungen in diesem Jahr ein. Vor einem Monat waren es gerade einmal 32 Prozent.

US-Notenbank legt im Zinserhöhungzyklus eine Pause ein

Die Federal Reserve wird am Abend den Leitzins voraussichtlich stabil halten, nachdem er im März um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent erhöht wurde. Die nächste Erhöhung steht wohl erst im Juni an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren 3 Prozent, was die Erwartung widerspiegelte, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr viermal anheben werde.

Unter Druck an den Devisenmärkten steht auch die türkische Lira. Standard & Poor's hat das langfristige Rating für das Land auf BB- von BB abgestuft und damit noch tiefer in den Ramschbereich. Die Bonitätswächter führen zur Begründung vor allem makroökonomische Ungleichgewichte an, insbesondere eine Verschlechterung von Leistungsbilanz und Staatsdefizit, daneben auch die hohe Inflation. "Das Timing war eine Überraschung, die Richtung der Notenveränderung nicht", heißt es bei der BNP Paribas.

Streik bei Air France nicht so schlimm wie befürchtet

Air France-KLM ziehen mit Aufschlägen von 6,3 Prozent kräftig an. Die Airline geht davon, dass am Donnerstag 85 Prozent der Flüge durchgeführt werden. Weniger Piloten als in der Vergangenheit nähmen an dem Streik teil. Air France rechnet damit, dass 19 Prozent der Piloten die Arbeit niederlegen werden. Bei dem Streik am 24. April waren es 27 Prozent. Derweil hat KLM einen Tarifabschluss mit den eigenen Piloten erzielt.

Daneben gilt das Interesse der laufenden Bilanzsaison. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kann im ersten Quartal auf der Ertragsseite überzeugen. Positiv heben die Analysten von Jefferies hervor, dass das Unternehmen infolge niedrigerer operativer Kosten beim Gewinn je Aktie die Erwartung um 7 Prozent übertroffen habe. Die Umsätze lagen immerhin noch 1 Prozent oberhalb der Markterwartung. Für die Aktie geht es um 5,8 Prozent nach oben.

Vivendi-Aktionäre setzen auf erfolgreichen UMG-Börsengang

Vivendi steigen in Paris 3,7 Prozent. Händler führen dies auf die sehr positive Aufnahme einer Unternehmenspräsentation zum geplanten IPO von Universal Music Group (UMG) zurück. "Die Konditionen dürften noch besser als erwartet ausfallen", sagt ein Händler. Details dazu plant Vivendi am 17. Mai vorzulegen. UMG ist der Weltmarktführer in der Musikbranche mit mehr als 50 Labels in sämtlichen Musikrichtungen - darunter auch Helene Fischer.

Von "durchwachsen" ausgefallenen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer bei Hugo Boss. So seien die Margen besser als erwartet ausgefallen, die Umsätze auf vergleichbarer Basis aber mit plus 5 Prozent nur im erwarteten Rahmen geblieben. Schlechter sei hierbei das Wachstum im Großhandelsgeschäft ausgefallen. Die Aktie erholt sich allerdings von den Tiefs und notiert in dem freundlichen Gesamtmarktumfeld am Nachmittag mit Aufschlägen von 1,1 Prozent.

VW verkauft in den USA mehr Autos

Der US-Absatz der europäischen Automobilhersteller sei überraschend gut ausgefallen, das gelte vor allem für das Plus von 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich bei VW. BMW steigerte die Verkaufszahlen um 4,2 Prozent, bei Fiat Chrysler betrug das Plus 5 Prozent. Als unerwartet schwach wird hingegen das Plus von 2,1 Prozent bei Daimler gewertet. Gestützt wird der Sektor, der um 1,5 Prozent zulegt, auch vom schwächeren Euro. Für VW geht es kräftiger um 3,2 Prozent nach oben.

Als stützend für die europäischen Apple-Zulieferer wird gesehen, dass der iPhone-Hersteller bei den Absatzzahlen positiv überrascht hat. In der Folge legen Dialog-Semiconductor um 7,4 Prozent zu, AMS gewinnen 7,6 Prozent. Aixtron erholen sich von den jüngsten Verlusten und steigen nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank um 8,6 Prozent. Nach einer positiven Studie von JP Morgan Cazenove (JPM) geht es für Infineon um 4,9 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.554,30 0,51 18,04 1,44 Stoxx-50 3.097,70 0,42 12,86 -2,52 DAX 12.814,23 1,60 202,12 -0,80 MDAX 26.283,99 1,22 316,93 0,32 TecDAX 2.695,11 2,65 69,51 6,57 SDAX 12.443,68 1,39 171,04 4,68 FTSE 7.548,62 0,38 28,26 -2,18 CAC 5.534,35 0,25 13,86 4,17 Bund-Future 158,60 -0,21 -0,39 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.58 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1974 -0,16% 1,1997 1,2077 -0,3% EUR/JPY 131,58 -0,12% 131,71 132,07 -2,7% EUR/CHF 1,1953 -0,00% 1,1951 1,1969 +2,1% EUR/GBP 0,8796 -0,16% 0,8823 1,1400 -1,1% USD/JPY 109,90 +0,05% 109,78 109,38 -2,4% GBP/USD 1,3612 -0,01% 1,3597 1,3765 +0,7% Bitcoin BTC/USD 9.098,29 -0,1% 9.122,67 9.281,27 -33,4% Anleiherenditen aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,60 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,58 0,56 0,15 USA 2 Jahre 2,50 2,50 0,61 USA 10 Jahre 2,96 2,97 0,55 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,22 67,25 -0,0% -0,03 +11,9% Brent/ICE 72,92 73,13 -0,3% -0,21 +11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.305,32 1.303,88 +0,1% +1,45 +0,2% Silber (Spot) 16,35 16,16 +1,2% +0,19 -3,5% Platin (Spot) 895,20 895,00 +0,0% +0,20 -3,7% Kupfer-Future 3,05 3,02 +1,1% +0,03 -8,0% ===

May 02, 2018 10:06 ET (14:06 GMT)

