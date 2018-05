Was wenn die USA aus dem Iran-Atomabkommen aussteigen? Und wenn Sanktionen drohen? Wie viel teurer würde dann Öl (wieder) Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank sagt: Befürchtungen, dass die USA das Atomabkommen mit dem Iran verlassen könnten, lasteten auf den Ölpreisen. Drohende Sanktionen und damit einhergehende Lieferkürzungen von Öl aus dem Iran könnten den Preis um fünf bis zehn Dollar treiben. Andererseits heiße es aber ja auch immer: Buy the rumour, sell the fact, sagt Michael Blumenroth zu Antje Erhard. Ölpreise am Scheideweg?