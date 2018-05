Das Nutzerwachstum stockt, Anleger verlieren das Vertrauen: An der New Yorker Börse verlieren die Papiere der Foto-App Snap deutlich.

Einen solchen Kursrutsch binnen kurzer Zeit gibt es auch an der Wall Street selten: Die Papiere von Snap brauchen am Mittwoch um knapp 20 Prozent auf 11,20 Dollar ein. Die Firma hinter der Foto-App Snapchat hat mit ihren aktuellen Quartalszahlen erneut die Erwartungen der Anleger enttäuscht. Sowohl die Entwicklung der Nutzerzahlen als auch der Umsatz verfehlten die Prognosen der Analysten.

Der US-Messaging-Dienst teilte am Dienstag nach Börsenschluss mit, dass die Zahl der täglich aktiven Nutzer in den vergangenen drei Monaten um vier Millionen auf 191 Millionen gestiegen sei. Das entspricht zwar einem Wachstum von 15 Prozent, doch Analysten hatten hier im Schnitt mit mehr als 194 Millionen Nutzern gerechnet. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 54,1 Prozent auf 230,7 Millionen Dollar. Auch hier war am Markt mehr erwartet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...