Die Deutsche Telekom ist auch nach dem Feiertag vom Dienstag bestens in die neue Woche gekommen. Die Aktie setzt ihren charttechnischen Turnaround weiter fort. Nun wird es spannend. Konkret: Charttechnisch betrachtet ist der Wert ohnehin in einem starken Modus. Jetzt aber geht es mächtig aufwärts. Die Aktie ist alleine in einer Woche um fast 3 % nach oben geklettert. Die Werte sind damit auf Monatsbasis um 8,4 % gestiegen. Die Charttechnik signalisiert einen Aufwärtstrend. Nun gilt es, 15 Euro ... (Frank Holbaum)

