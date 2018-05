Dow Jones - Unterstützung bestätigt

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

am gestrigen Feiertag in Deutschland präsentierten sich die US Indizes zunächst sehr schwach. Die Käufer im Dow Jones Industrial Average zeigten sich aber einmal mehr im Unterstützungsbereich um 23.820 Punkte und stabilisierten den Index dort. Ein erneuter Anstieg über den seit Januar dominierenden Abwärtstrend gelang aber nicht.

Es bleibt für beide Seiten, Bullen wie Bären, eine zähe Veranstaltung in Übersee. Niemand will der anderen Partei ohne Gegenwehr das Ruder überlassen. Der Dow Jones Industrial Average notiert aktuell auf dem Kursniveau von Anfang Februar. Es waren folglich drei verlorene Monate. Im Tageschart müssten die Käufer in einem ersten Schritt das Hoch bei 24.580 Punkten überwinden, um Potenzial auf 24.859 Punkte freizuschalten. Erst wenn auch dieses Hoch überwunden wird, entstünden neue prozyklische Kaufsignale in Richtung 25.800 Punkte.

Auf der Unterseite hat sich ein klarer Trigger bei 23.820 Punkten ausgebildet. Schließt der Index darunter, dürfte sich die Abwärtsbewegung verschärfen, wobei der EMA200 bei gut 23.700 Punkten und die Tiefs um 23.360 Punkte die nächsten Ziele darstellen würden.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2018 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 02.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

