Das globale Luftfahrtunternehmen ist gut positioniert, um im Jahr 2018 einen noch größeren Marktanteil zu erobern

Wichtigste Höhepunkte für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017:

Flugertragszahlen um 22 % gestiegen

EBITDA um 28 % gestiegen

Besonders gute Ergebnisse in den USA - Flugstunden um 39 % gestiegen

NEW YORK (USA), 30. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet hat nach beendeter Jahresabschlussprüfung heute seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 bekanntgegeben. Das Unternehmen, das seine Geschäfte von Malta aus führt, hat mit um 22 % gestiegenen Flugertragszahlen eine weitere, unglaublich starke Performance gezeigt, die seine Führungsposition weltweit festigt. Dies ist durch die anhaltende Beliebtheit des einzigartigen und überzeugenden Abonnementgeschäftsmodells des Unternehmens und die allgemeinen Trends auf dem Markt begründet. Darüber hinaus konnte das EBITDA auf der Grundlage der skalierbaren Infrastruktur und dem technologischen Vorteil des Unternehmens um 28 % gesteigert werden. Diese Performance ist im Einklang mit der Aufwärtsbewegung, die VistaJet seit der Unternehmensgründung erleben durfte. Zwischen 2008 und 2017 konnte im Jahresvergleich ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von über 18 % verzeichnet werden.

Dank der globalen Plattform des Unternehmens ist der vielfältige und breit gefächerte Kundenstamm von VistaJet größtenteils vor politischen oder wirtschaftlichen Unwägbarkeiten auf einem beliebigen Markt geschützt und kann von positiven wirtschaftlichen Ergebnissen in jeder Region profitieren. Dies wurde im Jahr 2017 erneut demonstriert - VistaJet konnte einen Zuwachs hinsichtlich der Flugstunden auf allen seinen Hauptmärkten verzeichnen und den Gesamtmarkt deutlich übertreffen. Die USA stand mit 39 % Wachstum an der Spitze dieser Expansion.

VistaJet ist weiterhin das einzige Unternehmen in der Branche, das ein vollständiges globales Portfolio von Fluglösungen anbietet - dank der Dienste mit den Bezeichnungen "Program", "Direct" und "On Demand".* Dieses umfassende Produktangebot ermöglicht dem Unternehmen, Lösungen anzubieten, die auf jeden einzelnen Kunden, der ein Geschäftsreiseflugzeug von VistaJet in Anspruch nimmt, individuell zugeschnitten sind - egal wo oder wann, weltweit.

Thomas Flohr, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VistaJet, sagte:

"2017 war ein weiteres Rekordjahr. Einhergehend mit der Übernahme von Marktanteilen von der alleinigen Eigentümerschaft und Teileigentum auf allen Hauptmärkten, einschließlich des größten Markts der Welt - der USA, haben wir unsere Position als die Marke der Wahl der wichtigsten Wirtschaftsführer und Unternehmer der Welt gestärkt. In den letzten zwölf Monaten haben wir mehr leitende Führungskräfte und Vorstandsvorsitzende an mehr Ziele geflogen, als wir dies jemals zuvor getan haben.

Unsere Strategie funktioniert - sowohl mit Bezug auf die Geographie als auch unsere Dienstleistungen. Wir können weiterhin über unsere Geschäftsbereiche hinweg nachhaltiges Wachstum verzeichnen und die Fähigkeit aufrechterhalten, unser Angebot so anzupassen, dass wir den Bedarf in jeder Region erfüllen. Es ist besonders erfreulich, dass unser gesamtes Portfolio von Fluglösungen im letzten Jahr Wachstum verzeichnen konnte.

Wir starten in einer fantastischen Position ins Jahr 2018. Unsere einzigartige Flotte und Technologieplattform bringt uns in eine ideale Position, um den Markt anzuführen und jegliche neuen Gelegenheiten zu ergreifen. Es ist unser Ziel, Marktführer auf allen Märkten zu werden, auf denen wir vertreten sind - und wir sind auf dem besten Weg, schnelle Fortschritte zu machen, um dieses Ziel in den nächsten zwölf Monaten zu erreichen.

Marktbedingungen

Der Markt hat sich insgesamt über die letzten zehn Jahre hinweg als widerstandsfähig erwiesen und kontinuierlichen Wachstum im einstelligen Bereich verzeichnet. Dieser Trend hat sich im Jahr 2017 fortgesetzt, in dem der weltweite Markt um 5 % gestiegen ist, der Auslastungsgrad der Flugzeuge auf Werte gestiegen ist, die es seit der Rezession nicht mehr gegeben hat und die Anzahl der Flugstunden jetzt auf dem höchsten Stand seit 2008 ist.

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Makrotrends, die die Position von VistaJet auf dem Markt unterstützen. Eine starke Tendenz weg vom Eigentum an Vermögensgegenständen lässt sich jetzt auf jedem Kontinent in vollem Ausmaß beobachten. Weiterhin erfordert die wettbewerbsorientierte weltweite Wirtschaftslandschaft, dass Geschäftsflugzeuge überall und nach nur sehr kurzer Ankündigung verfügbar sein müssen.

Prognose für das Jahr 2018

VistaJet ist ideal für weiteren, langfristigen und nachhaltigen Wachstum positioniert. VistaJet ist eines der technologisch am meisten integrierten Unternehmen in der Geschäftsluftfahrt und bietet seinen Kunden eine nahtlose Erfahrung. Die unternehmenseigene Infrastruktur ermöglicht es VistaJet darüber hinaus, das Geschäft in viel größerem Umfang und auf die kosteneffizienteste Weise für seine Kunden zu skalieren.

* VistaJet bietet ein vollständiges Portfolio von Fluglösungen an - Program, Direct und On Demand:

Program: Das Angebot "Program" von VistaJet ist das Flugstundenabonnement, das individuell auf die Flugbedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens oder jeder einzelnen Privatperson zugeschnitten ist. Das Angebot bietet garantierten Zugriff auf die gesamte Flugzeugflotte - jederzeit und überall auf der Welt.

Das Angebot "Program" von VistaJet ist das Flugstundenabonnement, das individuell auf die Flugbedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens oder jeder einzelnen Privatperson zugeschnitten ist. Das Angebot bietet garantierten Zugriff auf die gesamte Flugzeugflotte - jederzeit und überall auf der Welt. Direct: Der schnellste Weg, auf dem Sie beginnen können, mit VistaJet zu fliegen. Kunden können mithilfe der VistaJet-App oder dem rund um die Uhr an jedem Wochentag erreichbaren Verkaufsteam Flüge anfragen. Mit "Direct" erhalten Kunden abhängig von der Verfügbarkeit von Flugzeugen auch Zugriff auf Vorteilspreise im Fall von nicht ausgelasteten Flugabschnitten und Einzelfügen.

Der schnellste Weg, auf dem Sie beginnen können, mit VistaJet zu fliegen. Kunden können mithilfe der VistaJet-App oder dem rund um die Uhr an jedem Wochentag erreichbaren Verkaufsteam Flüge anfragen. Mit "Direct" erhalten Kunden abhängig von der Verfügbarkeit von Flugzeugen auch Zugriff auf Vorteilspreise im Fall von nicht ausgelasteten Flugabschnitten und Einzelfügen. On Demand: Für anspruchsvolle Reisende, die gelegentlich fliegen, bietet VistaJet abhängig von der Verfügbarkeit Ad-hoc-Flüge an.

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte von silber-roten Businessjets fliegt VistaJet für Unternehmen, staatliche Behörden und Privatkunden in 187 Länder und deckt damit 96 % der Welt ab. Das von Thomas Flohr 2004 gegründete Unternehmen leistete mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit, bei dem Kunden nur für die Stunden zahlen, die sie fliegen, ohne die Verantwortung und die Vermögensrisiken tragen zu müssen, die sich aus einer Flugzeugeignerschaft ergeben. Mit der Mitgliedschaft im "Signature Program" bietet VistaJet seinen Kunden ein maßgeschneidertes Flugstundenabonnement für die Flotte des Unternehmens aus Mittel- und Langstreckenjets an, mit denen sie jederzeit überall hinfliegen können. Kunden können über die erste ganzheitliche Buchungsapp der Branche oder ein rund um die Uhr an jedem Wochentag verfügbares weltweites Team auch direkte Einmalflüge anfragen.

Weitere Informationen und Neuigkeiten über VistaJet finden Sie unter vistajet.com (http://www.vistajet.com/)

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter: http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/a1294a76-d325-481b-af56-a2a69fb795cf (http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/a1294a76-d325-481b-af56-a2a69fb795cf)

