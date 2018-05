Erfurt (ots) - Clara ist acht Jahre alt und liebt Tiere über alles. Schon als Kleinkind besucht sie mit ihrer Familie oft ein Tierheim bei Leipzig. Sie hilft dort regelmäßig mit, führt die Hunde aus und kuschelt mit den Katzen und Kaninchen. "Schau in meine Welt: Hunderetterin Clara" (MDR) begleitet die engagierte Tierschützerin dabei, wie sie die Verantwortung für ihren ersten eigenen Pflegehund übernimmt. KiKA zeigt die Premiere am 6. Mai um 16:15 Uhr.



Als der Transporter mit den geretteten Hunden ankommt, ist Clara aufgeregt. Denn zum ersten Mal darf sie sich einen Hund aussuchen, um den sie sich kümmert, bis er ein Zuhause gefunden hat. Sie entdeckt Pudel Curly, den sie gleich in ihr Herz schließt. Doch der Schock ist groß, als der Tierarzt feststellt, dass der Rüde krank ist. Clara will alles tun, damit es ihrem Liebling bald besser geht und er ein gutes Zuhause findet. Doch dem Mädchen wird schnell klar, wie schwer ihr eine Trennung von Curly fallen wird.



Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb, KiKA, RB, SWR, MDR, hr) ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt anderer Kinder, wirbt um Verständnis gegenüber fremden Kulturen und unbekannten Lebenswelten. Die Dokumentationen zeigen, dass Kinder zwar sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, ihr Kindsein sie jedoch miteinander verbindet.



Was Clara alles mit Curly erlebt und was sie tut, um ein neues Zuhause für ihn zu finden, zeigt KiKA am 6. Mai um 16:15 Uhr. Verantwortliche Redakteurin für "Hunderetterin Clara" (MDR) beim MDR ist Anke Gerstel.



