Der EUR/USD baut seine Abwärtsbewegung vom 1,2032 Tageshoch aus und so wurde in der vergangenen Stunde ein neues 3,5 Monatstief gebildet. Nach der gedämpften Reaktion auf den besser als erwarteten US ADP Arbeitsmarktbericht, legte die Nachfrage nach dem US-Dollar mit dem frühen amerikanischen Handel zu, was der wichtigste Faktor hinter dem Kursabsturz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...