LR Health Beauty baut seine Kompetenzen im Health-Sektor weiter aus. Das Network-Marketing-Unternehmen mit Sitz in Ahlen bringt in diesem Segment sein erstes Produkt für den schnellen Energiekick auf den Markt: LR LIFETAKT Mind Master Extreme ist ein schneller Energiekick für geistige und körperliche Leistungssteigerung im To-Go-Format.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180502006055/de/

LR LIFETAKT Mind Master Extreme ist ein schneller Energiekick für geistige und körperliche Leistungssteigerung im To-Go-Format. FOTO: LR Health Beauty

LR hat seit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Health-Produkten. Dieser Bereich ist einer der Hauptwachstumstreiber des Unternehmens. Bislang lag der Fokus auf Nahrungsergänzungsprodukten, die langfristig eingenommen werden. Nun wird das Produktportfolio erweitert. "Der eigene Lebenstakt wird immer schneller und die Herausforderungen im Alltag größer. Hierfür bieten wir jetzt eine Lösung an, mit der die Verbraucher schnell stressige Situationen meistern können. Zudem geben wir mit LR LIFETAKT Mind Master Extreme unseren Vertriebspartnern ein innovatives Produkt an die Hand, das sie beim Geschäftsaufbau unterstützt", so Dr. Thomas Stoffmehl, CEO von LR Health & Beauty.

Menschen sind immer häufiger unterwegs und haben wenig Zeit. Sie benötigen Produkte, die praktisch in den Alltag integrierbar sind und unkompliziert genutzt werden können. Die handlichen LR LIFETAKT Mind Master Extreme-Sticks im To-Go-Format passen in die Hosentasche und sind jederzeit griffbereit.

Mind Master Extreme unterstützt bei Stressspitzen

LR LIFETAKT Mind Master Extreme gehört zur Produktlinie LR LIFETAKT, die Anfang Januar 2018 gelauncht wurde und hochwertige Nahrungsergänzungs- und Mahlzeitenersatzprodukte bündelt. Diese wurden von Experten zu sechs Komplettlösungen zusammengestellt, die die größten Nachfragen auf dem Gesundheitsmarkt abdecken, darunter auch den Bereich "Leistungsstärke". Hier ergänzt ab sofort LR LIFETAKT Mind Master Extreme. Das konzentrierte Pulver unterstützt schnell bei Stressspitzen und Erschöpfung und wird ganz unkompliziert ohne Wasser verzehrt. Die verschiedenen Komponenten wirken Hand in Hand: Koffein aus Guarana steigert die Leistungsfähigkeit und die Konzentration, B-Vitamine verringern Müdigkeit und verbessern die kognitiven Funktionen. Aloe Vera-Pulver und essentielle Aminosäuren unterstützen den Stoffwechsel und sorgen für allgemeines Wohlbefinden. Durch Antioxidantien wie den Vitaminen E und C werden Zellen geschützt und oxidativer Stress reduziert. Dazu kommt LR LIFETAKT Mind Master Extreme ohne Zuckerzusatz aus.

LR Health Beauty

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Die Verarbeitung der Aloe Vera gehört seit über 15 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR Health Beauty, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattinnere verwendet. Mit einem jährlichen Volumen von rund 12.000 Tonnen Aloe Vera-Blättern gehört das Unternehmen zu den größten Herstellern von Aloe Vera-Erzeugnissen weltweit. In Ahlen verfügt das Unternehmen über Europas modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera-Drinking-Gele. Im Duftsegment arbeitet das 1985 gegründete Unternehmen mit Prominenten wie Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova und Bruce Willis zusammen. LR ist mit 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180502006055/de/

Contacts:

LR Health Beauty

Almut Kellermeyer

Head of PR Public Affairs

Tel.: 02382 7060-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

oder

impact Agentur für Kommunikation GmbH

Mieke Meimbresse

Tel.: 069 955264-33

E-Mail: m.meimbresse@impact.ag