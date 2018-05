Die Aktie von Daimler ist auf Erholungskurs. Jedenfalls sehen Chartanalysten nach dem Auftakt am Mittwoch die Möglichkeit, dass die Aktie auf dem Weg in Richtung 70 Euro sei. Spätestens dort könne es zu einem mächtigen charttechnischen Aufwärtstrend kommen, heißt es in den Studien der Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie könnte nach einer erfolgreichen Verteidigung der Unterstützungen in Höhe von 65 Euro wieder etwas an Stärke hinzugewinnen. Nun warten die früheren Haltepunkte zwischen 67 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...