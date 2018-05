Aixtron ist am Mittwoch fulminant in den Rest dieser Kalenderwoche gestartet. Es ging gleich um mehr als 8 % nach oben. Das wiederum macht deutlich, dass die erwartete Abwärtsbewegung ggf. noch auf sich warten lässt. Es zeigt sich, dass die Aktie in den kommenden Wochen möglicherweise wieder den Sprung bis auf 16 Euro und damit um über 15 % nach oben schaffen kann. Im Detail: Aixtron ist nach einem scharfen Rückgang nun in Höhe von gut 12 Euro, wie von den Chartanalysten erhofft, auf eine Haltezone ... (Frank Holbaum)

