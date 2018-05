Drei Bewerber hatten es auf die Shortlist in der Kategorie mehr als 40 Mitarbeiter geschafft. Dies waren, in alphabetischer Reihenfolge:

Elektrotechnik Strobl GmbH & Co. KG, Schelklingen/Baden-Württemberg

Schmitz Haustechnik GmbH, Hillesheim - Bolsdorf/Rheinland-Pfalz

Soppart GmbH & Co. KG, Aicha vorm Wald/Bayern

Ein Kurzporträt aller drei Betriebe finden Sie im Beitrag »Erfolgreich im Elektrohandwerk« in »de« 6.2018.

Links

www.elektrotechnik-strobl.de

www.schmitz-haustechnik.de

www.soppart.com

Nachfolgend widmen wir uns dem Gewinner dieser Kategorie - der Soppart GmbH & Co. KG aus Aicha vorm Wald im Landkreis Passau.

Das Firmengebäude von Soppart fällt schon von weitem ins Auge. Es liegt auf einer leichten Anhöhe oberhalb einer der Hauptverkehrsadern im bayerischen Wald (Bild?1). Der Standort wurde bewusst gewählt, so Inhaber Robert Soppart. So sei man bei vielen aktuellen und potenziellen Kunden regelmäßig präsent. Derzeit sind an dem Standort knapp 50 Mitarbeiter beschäftigt (Bild?2), darunter acht Auszubildende. Möglichkeiten für Erweiterungen gibt das rund 15.000?m2 große Grundstück noch her.

Haustechnik aus einer Hand

Das Firmengebäude wurde Ende 2016 bezogen und empfängt die Kunden mit einem großzügig gestalteten Showroom (Bild?3). Die ausgestellten Komponenten zeigen auf den ersten Blick die Ausrichtung des Betriebs auf ganzheitliche Gebäudetechnik mit aufeinander abgestimmten, vernetzten Energiesystemen. Das Motto »Ihr Zuhause aus einer Hand« wird von Soppart auch gelebt: Kunden erhalten gewerkeübergreifende Lösungen aus den Bereichen Sanitär, Elektro, Heizungs-, Klima-, Lüftungs- sowie Solartechnik - von eigenen Mitarbeitern, nicht durch hinzugezogene Subunternehmer. Beratung, Planung und Ausführung kommen aus einer Hand.

So könne man dem Kunden in allen Belangen hohe Qualität bieten, sagt Robert Soppart. Neben gut qualifizierten und regelmäßig weitergebildeten Mitarbeitern trägt zur hohen Qualität auch die Fokussierung auf ausgewählte Industriepartner bei, darunter Stiebel Eltron, Solarworld sowie Hager. Die Reduktion auf einige Kernlieferanten hilft auch den Mitarbeitern - sie beherrschen wenige Systeme richtig, anstatt viele Systeme nur teilweise.

Fokus auf Privatkunden

Robert Soppart hat das Kundenpotenzial in der Region analysiert und setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...