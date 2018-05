Die US-Politik funktioniert nach archaischen Prinzipien. Auch im Handelskonflikt stehen Einschüchterungen auf der Tagesordnung. Doch nun könnte sich die Trump-Regierung übernehmen.

Die Drohung ist zum wichtigsten strategischen Mittel der US-Regierung geworden. So gehen Donald Trump und seine Berater auch den Handelsstreit mit China an - geredet wird erst, nachdem Druck über Strafzölle aufgebaut wurde. Am Donnerstag und Freitag treffen US-Finanzminister Steven Mnuchin und Handelsminister Wilbur Ross Chinas Präsidenten Xi Jinping und den für Wirtschaft zuständigen Vizepremier Liu He.

Die Amerikaner stört vor allem das Handelsdefizit - China exportiert wesentlich mehr Waren in die USA als es importiert. Damit fließt viel Kapital aus den Vereinigten Staaten nach China ab.

Um das in Zukunft zu verhindern, nehmen die Minister auch ihre kompromisslosesten Berater mit: Robert Lighthizer und Peter Navarro gelten als harte Hunde. Der Handelsbeauftragte Lighthizer, Urheber der Strafzölle, attackierte zwei Tage vor der Reise erneut den chinesischen Staatskapitalismus. Xi Jinpings "Made in China 2025"-Initiative sei eine "Bedrohung für die Zukunft und die Job-Perspektiven unserer Kinder", sagte er bei einer Veranstaltung der US-Handelskammer.

Trump nannte bei einer Kundgebung in Michigan Chinas Beitritt in die Welthandelsorganisation WTO eine "Horror-Show". Navarros Einstellung ist nicht erst seit seinem Buch über die Handelskrieger in Peking ("Death by China") bekannt. Inoffiziell gilt das Motto: erst verhandeln, wenn sich China eine blutige Nase geholt hat.

US-Medien nennen Donald Trumps China-Delegation scherzhaft die "glorreichen Sieben der Handelspolitik". Was sie verbindet, ist der Leitgedanke eines existenzbedrohenden Kampfs Chinas gegen die USA. Einen Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nimmt die Trump-Regierung in Kauf, um sich - so die Perspektive im Weißen Haus - gegen Chinas Dominanz verteidigen zu können.

China wird dem Druck nicht einfach nachgeben. Notfalls könne auch Peking es auf einen Handelskrieg ankommen lassen, heißt es in der Hauptstadt. Dennoch ist Xis Verhandlungsansatz wesentlich diplomatischer ...

