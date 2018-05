US-Unternehmen haben im April wieder deutlich weniger Personal eingestellt. Ein Zeichen von Schwäche sei dies laut Experten jedoch nicht.

Der Job-Boom in den US-Unternehmen ist zu Beginn des Frühjahrs leicht abgeflaut. Die Firmen heuerten im April so wenig Personal an wie seit November nicht mehr, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Insgesamt kamen 204.000 Mitarbeiter hinzu - der größte Anteil davon im Dienstleistungssektor.

Experten hatten lediglich 200.000 auf dem Zettel. Im März gab es mit 228.000 noch einen höheren Zuwachs. Laut ADP-Expertin Ahu Yildirmaz lässt sich aus den jüngsten Zahlen aber ...

