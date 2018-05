Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen im ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mobilfunkanbieter dürfte zudem bei der Zahl neuer Vertragskunden weiter gut zulegen, auch ohne eine Fusion mit Sprint./bek/la Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0127 2018-05-02/17:24

ISIN: US8725901040