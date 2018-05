BERLIN (Dow Jones)--Das lediglich um einen Monat verlängerte Moratorium bei den US-Strafzöllen gegen die Europäische Union erzwingt nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zusätzliche Gespräche in der EU. "Bislang hatten wir ja eine sehr abgestimmte Position, in dem wir sagen, dass wir diese gesamten Zollforderungen für nicht berechtigt halten und eine unbefristete Ausnahme wollen", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch in Berlin. Angesichts der Frist von einem Monat werde man "sich noch einmal zusammensetzen und gucken, wie wir eine gemeinsame Position finden". Dazu fänden jetzt Gespräche mit den Mitgliedstaaten auf Ebene der Handelsminister sowie der Staats- und Regierungschefs statt.

