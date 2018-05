Mainz (ots) - Donnerstag, 3. Mai 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Tag der Pressefreiheit - Wie frei ist die Presse bei uns? Gewalt gegen Lehrkräfte - Eine Studie liefert aktuelle Zahlen Warzen bekämpfen - Es muss nicht immer eine OP sein



Gast im Studio: Tom Beck, Schauspieler und Sänger



Donnerstag, 3. Mai 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Seltenen Vögeln auf der Spur - Tiere bekommen im Saarland Fußringe Gartenretter Teil 2 - Von der Brachfläche zum Gutshofgarten Expedition Deutschland: Bremen - Mit Bootsbau raus in die Natur



Donnerstag, 3. Mai 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Frau vor Kita erstochen - Urteil gegen den Täter







Donnerstag, 3. Mai 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Neues Buch über Prinz Harry - Gespräch mit der Autorin Angela Levin Elton John und "Sherlock Gnomes" - Film des Musikers neu im Kino



Donnerstag, 3. Mai 2018, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Macrons Traum, Merkels Albtraum - Europas Zukunft unbezahlbar?



Katarina Barley, SPD, Bundesjustizministerin Markus Söder, CSU, Ministerpräsident Bayern Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Stellv. Fraktionsvorsitzender Anne-Marie Descôtes, Botschafterin Frankreichs in Berlin Thomas Fricke, Wirtschaftsjournalist Marie Rosenkranz, Europawissenschaftlerin



