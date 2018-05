Weiterhin sehr schleppend läuft die Nachfrage nach dem Umweltbonus für reine Elektrofahrzeuge, Plug-In-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge. Dabei ist mittlerweile sogar das Doppelförderungsverbot aufgehoben, da auch in einigen Bundesländern Förderprogramme aufgelegt wurden.Bis Ende April sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) insgesamt 60.412 Anträge für die Kaufprämie gestellt worden. 35.053 davon beziehen sich auf reine Elektroautos, 25.342 auf Plug-In Hybride und 17 auf Brennstoffzellenfahrzeuge, wie die Behörde am Mittwoch veröffentlichte. In dem vergangenen Monat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...