Kanzlerin Angela Merkel hält am Atomabkommen mit dem Iran fest, fordert aber auch zusätzliche Gespräche über weitere Probleme mit Teheran. Es gehe um eine Erweiterung des Verhandlungsrahmens und dabei um die Politik des Iran in Syrien ebenso wie um das ballistische Raketenprogramm des Landes, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Peter Pellegrini am Mittwoch in Berlin.

Auch die Frage, was nach dem Auslaufen von Teilen des 2015 geschlossenen und von US-Präsident Donald Trump abgelehnten Atomabkommens geschehen soll, müsste besprochen werden. Zu den neuerlichen Atomvorwürfen Israels an den Iran sagte Merkel, alle Informationen sollten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA "sehr schnell" zur Verfügung gestellt werden.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte der Führung in Teheran vorgeworfen, sie habe heimlich umfangreiches Know-how zum Atomwaffenbau aufbewahrt./tl/DP/stw

