Augsburg - Die deutsche Fondsbranche lässt sich primär in die zwei größten Teilbereiche Publikumsfonds und Spezialfonds unterteilen, berichtet die GBC AG in einer aktuellen Fonds Champions-Studie.Während der Großteil der Gelder in Spezialfonds von Versicherern, Pensionskassen, Stiftungen, Kreditinstituten oder sonstigen institutionellen Investoren fließe, würden die Publikumsfonds breitere Anlegerschichten, darunter auch Privatanleger oder institutionelle Investoren ansprechen.

Den vollständigen Artikel lesen ...