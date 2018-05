Familienministerin Giffey will mit jedem einzelnen Bundesland aushandeln, wie die Qualität in den Kitas verbessert werden kann. Dann soll Geld fließen.

Es ist die erste große Amtshandlung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): Sie wird noch in dieser Woche ein neues Kita-Gesetz in die Ressortabstimmung geben. "Ich möchte, dass es jedes Kind packt", betonte Giffey. "Es gibt viel zu viele Kinder, die leider nicht ausreichend vorbereitet sind, wenn sie in die Schule kommen."

Mit dem neuen Gesetz soll nun die Qualität der frühkindlichen Bildung verbessert werden. "Zum ersten Mal stellt der Bund den Ländern allein für die Qualität zusätzliche 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung", sagte die Ministerin.

Da Giffey gern unkomplizierte Formulierungen verwendet, spricht sie vom "Gute-Kita-Gesetz". Das Regelwerk, das offiziell "Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung" (KiQEG) heißt, soll nach dem Willen der Ministerin noch vor der Sommerpause ins Kabinett, im Herbst dann ins Parlament und Anfang 2019 in Kraft treten. Ab Mitte kommenden Jahres würde dann das Geld an die Länder fließen.

Laut einer Aufstellung des Bundesfamilienministeriums sollen die Länder künftig neun verschiedene Instrumente finanziert bekommen, um die Qualität ihrer Kitas zu erhöhen. Dazu zählen die Reduzierung oder Abschaffung der Kitagebühren, die Ausweitung der Betreuungszeiten, ein besserer ...

