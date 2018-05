Zürich (ots) - Der britische High Court of Justice hat jüngst eine

globale Kontensperre für die Offshore-Firma Capoinvest Limited

erlassen, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt.

Bei Capoinvest handelt sich um jene Gesellschaft mit Sitz auf den

Britischen Jungferninseln, in der SBB-Präsidentin und

Sika-Verwaltungsrätin Monika Ribar bis im Frühjahr 2016 als

Verwaltungsrätin Einsitz hatte. Die Offshore-Gesellschaft ist

indirekt Eignerin eines Tiefseehafen-Projekts namens Caioporto vor

der Küste der angolanischen Provinz Cabinda.



Der Gerichtserlass in London, welcher der «Handelszeitung»

vorliegt, wurde auf Begehren des angolanischen Staatsfonds FSDEA

erwirkt. Die weltweite Kontensperre umfasst jene 3 Milliarden Dollar

an Private-Equity-Vermögen, welche der Schweizer Jean-Claude Bastos

und seine Quantum-Gruppe betreuen. Basis bildet ein Verwaltungsmandat

von 2013 mit der Zuger Gesellschaft namens Quantum Global Investment

Management (QGIM). Im Verwaltungsrat der Zuger Bastos-Firma QGIM

sitzen die beiden Wirtschaftsanwälte Thomas Ladner und Martin Neese.

Letzterer gehört unter anderem der Kontaktgruppe

Geldwäschereibekämpfung des Bundes an.



