Zürich (ots) - Die finanzielle Zukunft des Club of Rome ist

gesichert. Die Klimawandel-Denkfabrik bleibt in Winterthur. «Die

Ruth-und-Robert-Heuberger-Stiftung hat die mit dem Club of Rome

bestehende Förderungsvereinbarung im April 2018 bis Ende 2022

verlängert», sagt Club-of-Rome-Sprecher Till Kellerhoff zur

«Handelszeitung».



Die Organisation residiert seit 2008 in der Eulachstadt. Der

lokale Immobilienmogul Robert Heuberger sorgte seinerzeit dafür, dass

der Sitz von Hamburg nach Winterthur verlegt wurde. Der Gründer des

Siska-Imperiums stellte dem Verein eine jährliche Geldspritze von 360

000 Franken in Aussicht. Die letzte Vereinbarung galt bis 2019.



Der Club of Rome feiert in diesem Jahr sein fünfzigjähriges

Bestehen. Bekannt wurde er Anfang der siebziger Jahre mit dem Buch

«Die Grenzen des Wachstums». Die Publikation war ein Meilenstein in

der globalen Nachhaltigkeitsdebatte. Zu den berühmtesten Mitgliedern

gehört der letzte sowjetische Leader Michail Gorbatschow, der Ökonom

Joseph Stiglitz und der verstorbene tschechische Ex-Ministerpräsident

Václav Havel.



Bis Ende April führte der Schotte Graeme Maxton die Geschäfte des

Club of Rome als Generalsekretär. Er war seit November 2014 im Amt.

Über eine Nachfolge wird im Herbst entschieden, wie es aus Winterthur

heisst. «Die Generalversammlung wird im Oktober 2018 über eine

Nachfolge und gegebenenfalls über eine Neuausrichtung der Position

des Generalsekretärs entscheiden», sagt Kellerhoff. «Bis dahin wird

das Team des internationalen Sekretariates in Winterthur den Übergang

gestalten.»



