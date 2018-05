Wiesbaden (ots) - ISLE OF DOGS - ATARIS REISE (Start: 10. Mai), der neue Film von Wes Anderson, erzählt die Geschichte von Atari, dem 12-jährigen Pflegesohn eines korrupten Bürgermeisters. Als durch einen Regierungserlass alle Hunde der Stadt auf eine riesige Mülldeponie verbannt werden, macht sich Atari allein auf den Weg und fliegt nach Trash Island auf der Suche nach seinem Hund Spots. Dort freundet er sich mit einem Rudel Mischlingshunde an und bricht mit ihrer Hilfe zu einer epischen Reise auf, die das Schicksal und die Zukunft der ganzen Präfektur entscheiden wird. "Ausgestattet mit viel Humor, entfaltet sich eine eigene Welt, in der insbesondere die Hunde mit großer Sorgfalt und Detailliebe entworfen und animiert wurden. Im Bereich von Inszenierung und Bildkomposition ist Wes Anderson wesentlichen Elementen seiner Handschrift treu geblieben, allem voran der symmetrisch gestalteten Zentralperspektive als bestimmendes Mittel, das neben Splitscreen und dem Einsatz grafischer Elemente einen Großteil der visuell überwältigenden Wirkung ausmachen. Da auch die deutsche Synchronfassung ausdrücklich hervorragend gelungen ist, möchte die Jury ISLE OF DOGS speziell für einen Besuch im Kino empfehlen, wo sich Sound und Bild der bemerkenswerten Arbeit in ihrer Wirkung voll entfalten können." So schreibt die fünfköpfige Expertenrunde der FBW in ihrer Begründung für das höchste Prädikat "besonders wertvoll", welches sie einstimmig verleiht.



Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/isle_of_dogs_a_ataris_reise



Bereits in dieser Woche startet der auf einer historische Begebenheit beruhende 7 TAGE IN ENTEBBE (Start: 3. Mai). Der Thriller von José Padilha erzählt die wahre Geschichte der Entführung eines israelischen Flugzeugs durch palästinensische und deutsche Terroristen im Jahre 1976. Die Jury war beeindruckt von der erzählerischen Dichte und den großartigen schauspielerischen Leistungen des Ensembles, allen voran Rosamund Pike und Daniel Brühl, und schreibt in ihrem Gutachten: "Niemals ergreift Padilha in seinem handwerklich exzellent umgesetzten Film Partei. Er verdichtet den Konflikt auf den inhaltlichen Kern und schafft es, das auf den ersten Blick didaktisch anmutende Konstrukt zu einem kraftvollen, lebendigen Gesamtwerk zu machen. So könnte es gewesen sein." Die Jury der FBW vergibt hierfür einstimmig das Prädikat "besonders wertvoll".



Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/7_tage_in_entebbe



Oskar Roehlers neuer Film HERRliche ZEITEN (Start: 3. Mai) beruht auf dem Roman "Subs" von Thor Kunkel. Erzählt wird die Geschichte des Schönheitschirurgen Claus Müller-Todt und seiner depressiven Frau Evi, von Beruf Landschaftsarchitektin, die vor knapp fünf Jahren im Rheinland eine Luxusvilla gekauft haben. Nun suchen sie eine Haushaltshilfe. Sie staunen nicht schlecht, als sich ihnen der servile Bartos und seine verführerische Ehefrau als Sklaven anbieten. Die beiden machen sich unersetzbar, Bartos liest Evi jeden Wunsch von den Augen ab. Doch bald eskaliert die Situation. Zum Glück ist da noch der Nachbar von Claus, dem zwielichtige Tätigkeiten und Verbindungen nicht fremd sind. Für die FBW-Filmexpertenjury graben sich Oskar Roehler und sein Drehbuchschreiber Jan Berger "mit gut dosierten Nadelstichen ins Gemüt der Zuschauer, die neben dem teilweise irritierenden Spiel mit Extremen eine gehörige Portion aktueller Politik- und Gesellschaftskritik geliefert bekommen". Die Jury lobt das Spiel der Darsteller, "wobei Katja Riemann mit vollem Einsatz und extremem Spiel zu überzeugen vermag und Oliver Masucci den leicht debilen Ehemann konsequent umsetzt". Und selten, so die Jury, "wurde ein perfekter Butler so gut gespielt wie von Samuel Finzi". Als weitere Qualitäten des Films hebt die Jury die Leistung der Kamera sowie ein "perfektes Set-Design und die sehr passende Ausstattung" hervor. Der grotesken Komödie verleiht die Jury aufgrund dieser Qualitäten das Prädikat "wertvoll".



Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/herrliche_zeiten_1



