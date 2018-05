Zürich (ots) - Schon wieder ist eine Firma dem Charme von

Langstrasse, Grossmünster und Zwingli erlegen. Das chinesische

Drohnenunternehmen Ewatt baut seinen Europasitz in Zürich auf, wie

die Standortorganisation Greater Zurich Area bestätigt. «Wir freuen

uns sehr, dass Ewatt sich für Zürich entschieden hat», sagt Sprecher

Reto Sidler zur «Handelszeitung».



Das chinesische Drohnenunternehmen wurde erst vor acht Jahren

gegründet. Die Firma hat ihren Hauptsitz in der Millionenmetropole

Wuhan 800 Kilometer westlich von Schanghai. Die Vorbereitungen für

den Aufbau des Europasitzes dauerten mehr als ein Jahr. In Zürich

wird aktuell die technische Abteilung aufgebaut.



Schweizer Hausbank des Unternehmens ist die Credit Suisse. Dort

ist das Kapital für die Schweizer Niederlassung hinterlegt. Die

entsprechende Gesellschaft liess das Unternehmen Anfang Jahr im

Schweizer Handelsregister eintragen.



Die Ansiedlung von Ewatt folgt einem Trend. «Im Raum Zürich ist in

den letzten Jahren ein weltweit führendes Ökosystem für

Drohnentechnologie entstanden, bestehend aus Herstellern, Zulieferern

von Komponenten und den Hochschulen», sagt Sidler. «Zahlreiche

Schweizer Eigengewächse sowie Unternehmen ausländischer Herkunft

betreiben hier Forschung und Entwicklung.»



