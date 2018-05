Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Rund 20 Prozent haben die 500 größten amerikanischen Konzerne im S&P 500 im ersten Quartal mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. In neun von elf Branchen steigerten die Unternehmen ihre Gewinne zweistellig, am meisten in der Technologie und im Finanzsektor. Gleichzeitig stiegen die Aktienkurse im S&P 500 in den vergangenen zwölf Monaten "nur" um elf Prozent. Das heißt: Trotz Rekordkursen sinkt die Bewertung, eben weil die Gewinne noch stärker als die Kurse zulegen. Die Wall Street kehrt also momentan ohne Baisse und Crash auf Normalbewertungsniveau zurück.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der Börsenmonat April war sehr erfolgreich für unser Musterdepot. Bis auf eine Ausnahme haben alle Einzelpositionen eine positive Wertentwicklung verzeichnet. Besonders beindruckend war die Performance des Aktienkernportfolios. Zwei Titel, ENI (plus 13,4 Prozent) und ACS (10,7 Prozent) legten mehr als ...

