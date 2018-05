ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Mittwoch geschlossen, nachdem der Markt am Vortag wegen des "Tags der Arbeit" geschlossen geblieben war. Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch nach dem europäischen Börsenschluss. Zwar wird nicht mit einem Zinsschritt gerechnet, wohl aber mit möglichen Aussagen über den künftigen Zinspfad. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.896 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 50,65 (zuvor: 41,01) Millionen Aktien.

Im Gegensatz zum Gesamtmarkt gab es bei Einzelwerten durchaus größere Bewegungen. Quartalszahlen des Telekomunternehmens Swisscom wurden mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktie fiel um 3,5 Prozent. Roche legten um 1,3 Prozent zu, die Aktie setzte damit ihre Erholungsbewegung fort. Dagegen gaben Novartis 0,4 Prozent ab, obwohl der Pharmakonzern die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für ein Zelltherapie-Krebspräparat erhalten hat.

Kräftige Aufschläge von 7 Prozent verbuchten AMS. Der Apple-Zulieferer profitierte von starken Zahlen des iPhone-Herstellers, die am Dienstag nachbörslich präsentiert worden waren. Die Aktien der Uhrenunternehmen Swatch und Richemont schlossen im Plus. Die Experten der UBS sehen die Entwicklung des Endkundenmarkts der schweizerischen Uhrenhersteller positiv, vor allem auch mit Blick auf chinesische Verbraucher. Swatch gewannen 0,6 Prozent und Richemont 1 Prozent.

