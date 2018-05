Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein schwacher Euro und die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Flügel verliehen. Der Euro rutschte vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend klar unter die Marke von 1,2000 Dollar. Das sind gute Nachrichten für den exportlastigen DAX, der zudem davon profitierte, dass US-Präsident Donald Trump den Europäern einen weiteren Monat Schonfrist bis zur Einführung von Strafzöllen auf Stahl gewährt hat. Eigentlich sollten diese am 1. Mai in Kraft treten. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 12.802 und schloss damit klar über der 200-Tagelinie bei 12.665.

Mit Aufschlägen von 4,3 Prozent waren Deutsche Börse zusammen mit Infineon Tagesgewinner im DAX. Die Börse ist der große Gewinner der seit Jahresbeginn stark gestiegenen Volatilität. Auch wenn es konkret keine neuen Nachrichten gibt, so unterstrich doch die jüngste Handelsstatistik das günstige Umfeld. Insgesamt wurde an den Kassamärkten der Deutschen Börse im April ein Umsatz von 127,2 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 20 Prozent zum Vorjahr. Nach einer positiven Studie von JP Morgan Cazenove (JPM) ging es für Infineon um 4,5 Prozent nach oben.

Gute US-Absatzzahlen für VW und Co

Der US-Absatz der europäischen Automobilhersteller sei überraschend gut ausgefallen, das gelte vor allem für das Plus von 4,5 Prozent im Vorjahresvergleich bei VW, hieß es aus dem Handel. BMW steigerte die Verkaufszahlen um 4,2 Prozent, bei Fiat Chrysler betrug das Plus 5 Prozent. Als unerwartet schwach wurde hingegen das Plus von 2,1 Prozent bei Daimler gewertet, was der Aktie aber nicht schadete. Gestützt wurde der Sektor auch vom schwachen Euro. Für VW ging es kräftig um 3,5 Prozent nach oben.

Von "durchwachsen" ausgefallenen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer bei Hugo Boss. So seien die Margen besser als erwartet ausgefallen, die Umsätze auf vergleichbarer Basis aber mit plus 5 Prozent nur im erwarteten Rahmen geblieben. Schlechter sei hierbei das Wachstum im Großhandelsgeschäft ausgefallen. In dem freundlichen Gesamtmarktumfeld schlossen Hugo Boss aber 0,9 Prozent fester.

Positive Absatzzahlen von Apple trieben die Aktie des Zulieferers Dialog um 8,7 Prozent nach oben. Aixtron erholten sich von den jüngsten Verlusten und stiegen nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank um 6,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 113,5 (Vortag: 99,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,81 (Vortag: 3,39) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und zwei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.802,25 +1,51% -0,89% DAX-Future 12.795,50 +1,46% -1,06% XDAX 12.783,17 +1,73% -0,61% MDAX 26.313,80 +1,34% +0,43% TecDAX 2.693,66 +2,59% +6,51% SDAX 12.443,21 +1,39% +4,68% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,58 -23 ===

