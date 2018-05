Zürich (ots) - Die Investments der Raiffeisen-Gruppe im Geschäft

mit institutionellen Anlegern geraten erneut in den Fokus, wie die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. Konkret geht es

um den Kauf der CE Asset Management (Ceams) im Herbst 2014. Dokumente

zeigen, dass Raiffeisen zunächst einen 70-Prozent-Anteil für 24,5

Millionen Franken erwarb. Mehrere mit dem Dossier vertraute Quellen

bezeichnen den Kaufpreis übereinstimmend als «sehr hoch». Das

Ceams-Dossier war jedoch Chefsache: Der damalige CEO Pierin Vincenz

und Finanzchef Marcel Zoller sollen die Verträge ausgehandelt haben.



Es war ein Deal unter Bekannten: Einer der Ceams-Gründer ist ein

Studienkollege von Vincenz aus HSG-Zeiten. Geplant war, die

Vollübernahme des Assetmanagers an Ziele zu knüpfen, die Ceams

zunächst aber nicht erreicht haben soll. Die restlichen Aktien

übernahm Raiffeisen trotzdem.



Ein weiterer Assetmanager im Genossenschaftsreich hiess

Dynapartners um den Ex-Banker Beat Wittmann. Dokumente zeigen, dass

Raiffeisen lange vor dem Einstieg ins Asset Management an

Dynapartners beteiligt war. Bereits kurz nach Gründung des Zolliker

Anlagemanagers 2009 hatte Raiffeisen Schweiz Aktien gezeichnet.



