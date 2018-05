Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch zum Auftakt in den Monat Mai kaum vom Fleck bewegt. Der Leitindex SMI rutschte zwar im Anschluss an die Pause vom 1. Mai im frühen Geschäft ab, erholte sich aber sogleich vom etwas schwächeren Start und pendelte im Anschluss mehr oder weniger um die Nulllinie. Vor der am Abend anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank hätten sich die Anleger zurückgehalten, hiess es am Markt. Belastet hatten vor allem die Index-Schwergewichte Novartis und Nestlé, während Roche und die meisten Zykliker fester schlossen.

Die Anleger blickten aber auch bereits auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Die vom Dienstleister ADP erhobenen Zahlen zur Beschäftigung im Privatsektor hatten sich im April besser als erwartet entwickelt, hingegen wurde der Stellenaufbau des Monats März nach unten revidiert. Alles in allem bleibe die Lage am Arbeitsmarkt robust, erklärten Händler. Die gute Konjunkturlage in den USA gab dem Dollar kräftigen Rückenwind. Der "Greenback" rückte zum Franken sogar beinahe auf das Paritätslevel an. Steigende Zinsen machten den Dollar attraktiver, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handel am Mittwoch um 0,11 Prozent höher bei 8'896,28 Punkten ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ...

