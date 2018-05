DAX hebt vor Fed-Sitzung ab - Infineon im Technologiefieber

Nach einem Tag Pause setzte der DAX am Mittwoch zu einem Befreiungsschlag an. Im Angesicht überraschend starker Apple-Zahlen und im Vorfeld der Fed-Sitzung am Abend legte das deutsche Börsenbarometer kräftig zu.

Das war heute los. Von "Sell in May"-Stimmung war am ersten Handelstag im Mai überhaupt nichts zu spüren - ganz im Gegenteil. Der DAX konnte dabei ohne Probleme bis zum Nachmittag die Marke von 12.800 Punkten überwinden und damit wieder in die Reichweite der runden 13.000er-Marke kommen. Neben den Quartalszahlen von Apple, die die Technologiewerte anschoben, sorgte vor allem der Euro im Vorfeld der Fed-Sitzung für gute Laune. Die Gemeinschaftswährung pendelte um die Marke von 1,20 US-Dollar. Zuvor hatten Konjunkturdaten wie die BIP-Daten aus der Eurozone oder die ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA die Stimmung am Aktienmarkt gestützt. Das BIP in der Eurozone legte im ersten Quartal um 0,4 Prozent zu, während in den USA im April rund 204.000 zusätzliche Stellen geschaffen wurden.

Das waren die Tops & Flops. Größter Gewinner war die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Kursgewinne von zeitweise fast 5 Prozent resultierten aus den starken Apple-Zahlen, die die Hoffnung nährten, dass die Nachfrage nach Premium-Smartphones unverändert stark ist. Der TecDAX-Titel und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor konnte dank dieser Aussichten zeitweise sogar rund 10 Prozent zulegen.

