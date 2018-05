Zürich (ots) - Vergangene Woche haben die Unternehmen, die am

Geschäftsbereich Zahlungsverkehr der SIX Group interessiert sind,

ihre finalen Gebote eingereicht. Das zeigen Recherchen der

«Handelszeitung». Nun prüft der Verwaltungsrat der SIX, mit welchen

Gesellschaften Abschlussverhandlungen geführt werden sollen. Noch im

Rennen sind drei Unternehmen: Die dänische Nets und die französische

Wordline bestätigen direkt oder indirekt ihr Interesse, die kleinere

Natixis - ebenfalls aus Frankreich - äussert sich auf Anfrage nicht

dazu. Chancen scheinen vor allem die ersten beiden zu haben.



Nets versucht der SIX eine paneuropäische Allianz zwischen

Kopenhagen und Zürich schmackhaft zu machen. Kontrolliert wird sie

von Private-Equity-Investoren wie Bain/Advent und Hellman & Friedman.

Es wird erwartet, dass Nets in ein paar Jahren an die Börse gebracht

wird. Offenbar spekuliert man in Zürich darüber, dass es dann an der

Schweizer Börse geschehen könnte. Worldline dagegen gehört

mehrheitlich dem IT-Konzern Atos und sieht sich als effiziente

Plattform für die Banken. Es gelte, europäische Bezahlsysteme besser

zu vernetzen, sagt Wordline-Chef Gilles Grapinet zur

«Handelszeitung». Nur so könne sich Europa gegenüber globalen

Zahlungssystemen wie Mastercard, Visa oder Union Pay positionieren.

Mit Warburg Pincus aus New York steckt offenbar auch hinter dem Gebot

der Sparkassen-Tochter Natixis Finanzkraft von Private Equity. Gut

möglich, dass diese am Ende noch für ein Überraschungsgebot gut ist.



Die SIX Group selber äussert sich nicht zum Stand der

Verhandlungen. Offiziell rechnet sie mit einem Abschluss «im zweiten

Quartal 2018». Bekannt ist, dass die SIX mittlerweile keinen vollen

Verkauf des nach der Schweizer Börse zweitwichtigsten

Geschäftsbereichs mehr anstrebt, sondern direkt oder indirekt daran

beteiligt bleiben möchte. 2017 erzielte SIX Payment Services bei

einem Umsatz von knapp 1 Milliarde Franken einen Betriebsgewinn

(Ebit) von 58 Millionen Franken.



