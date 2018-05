Der Eurokurs gibt nach, der Warenabsatz außerhalb der Eurozone wird erleichtert. Der deutsche Aktienmarkt legt deshalb kräftig zu, der Dax erreicht seinen höchsten Stand seit Februar.

Beflügelt von einem weiter nachgebenden Eurokurs ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit einem kräftigen Gewinnplus in den Monat Mai gestartet. Ein schwächerer Euro kann exportorientierten deutschen Unternehmen den Warenabsatz in Ländern außerhalb der Eurozone erleichtern. Das Thema Handelsstreit hakte die Börse nach dem Aufschub von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU zunächst einmal ab.

Der Dax gewann 1,51 Prozent auf 12 802,25 Punkte und schloss damit auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar. Der MDax beendete den Handel mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 26 313,80 Punkten. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es gar um 2,59 Prozent auf 2693,66 Punkte nach oben.

Als positiv wertete Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets den Sprung des Dax über die charttechnisch wichtige Marke bei etwa 12.670 Punkten, an der der Index in den vergangenen Monaten mehrfach gescheitert war. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...