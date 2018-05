Nachdem zumindest subjektiv die Interaktionen der Nutzer auf Facebook in letzter Zeit zurückgingen (dies kritisierte ich bereits in vorherigen Analysen), zaubert Facebook-CEO Mark Zuckerberg nun etwas völlig Neues aus dem Hut. Zuckerberg teilte auf einer Konferenz in Kalifornien mit, dass es demnächst eine Dating-Funktion auf Facebook geben werde. Demnach gebe es rund 200 Millionen Nutzer, die ihren Beziehungsstatus als "single" angegeben haben, so Zuckerberg.

Aktuelle Einschätzungen zur ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...