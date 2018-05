Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wolford -0,74% auf 13,5, davor 14 Tage ohne Veränderung , Lenzing -1,5% auf 95,4, davor 3 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 95,05 auf 96,85), VIG -1,41% auf 26,6, davor 3 Tage im Plus (2,74% Zuwachs von 26,26 auf 26,98), Telekom Austria -0,38% auf 7,87, davor 3 Tage im Plus (6,04% Zuwachs von 7,45 auf 7,9), CA Immo 0% auf 28,74, davor 3 Tage im Plus (4,43% Zuwachs von 27,52 auf 28,74). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Strabag 35,1 (MA200: 34,66, xU, davor 198 Tage unter dem MA200), Amag 51 (MA200: 51,52, xD, davor 27 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: BayWa (bester mit 2,84%), Agrana (2.bester mit 2,06%), Aixtron (2.schlechtester mit -8,1%), AT&S...

