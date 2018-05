Die Deutsche Börse setzt unter ihrem neuen Vorstandschef Theodor Weimer laut einem Pressebericht hunderte Jobs auf die Streichliste. Im Rahmen der neuen Strategie sollten bei dem Börsenbetreiber rund 300 Stellen wegfallen, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstag) unter Berufung auf mehrere Konzerninsider. Die Streichungen entsprächen etwa jeder 20. Stelle im Konzern. Dem Bericht zufolge sollen auch leitende Angestellte gehen. Viele Details und die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter stünden allerdings noch nicht fest. Die Deutsche Börse wollte sich auf Nachfrage der Zeitung dazu nicht äußern.

Konzerninsider gehen laut "Handelsblatt" davon aus, dass Stellen vor allem an den zwei wichtigsten Standorten Deutschland und Luxemburg wegfallen werden. Anschließend könnten einige Arbeiten in Niedriglohnländer wie Tschechien und Irland verschoben werden. Ende 2017 beschäftigte die Deutsche Börse 5640 Mitarbeiter. Rund 2500 davon arbeiteten in der Bundesrepublik, gut 1000 in Luxemburg.

Weimer hatte vergangene Woche angekündigt, die jährlichen Kosten bis Ende 2020 um 100 Millionen Euro zu senken. Dafür will er einmalig 200 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein großer Teil davon soll dem Bericht zufolge zufolge für Abfindungen und Vorruhestandvereinbarungen genutzt werden. Da die Deutsche Börse an anderen Stellen Personal aufbauen will, soll es in drei Jahren unter dem Strich jedoch mehr Beschäftigte geben. Die Deutsche Börse wolle unter anderem weniger für externe Dienstleister ausgeben und diese Aufgaben stattdessen von eigenen Mitarbeitern erledigen lassen, schrieb das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise./stw/he

