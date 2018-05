Zürich (ots) - Der Grosshändler Transgourmet mit Sitz in Basel

rollt den österreichischen Markt auf. «Wir haben Expansionspläne in

Österreich», sagt eine Sprecherin zur «Handelszeitung». Die

Coop-Tochter will im Mai im vorarlbergischen Schwarzach unweit der

Schweizer Grenze einen Gastronomie-Grossmarkt mit fast 15'000

Quadratmetern Fläche eröffnen. Vorausgesetzt, dass die lokale

Baubehörde die Genehmigung erteilt. Der Grund: Teile des fast

fertigen Neubaus tangieren den Schutzstreifen einer

Hochspannungsleitung. «Bei der nächsten Bauverhandlung am 8. Mai

findet eine finale Abstimmung statt», sagt die Sprecherin, «die

letztgültige Entscheidung liegt natürlich bei der Behörde.»

Transgourmet rechnet mit der Eröffnung am 17. Mai.



Darüber hinaus sucht der Grosshändler weitere Standorte im

Nachbarland. «Sobald potenziell weitere Standorte fixiert sind, geben

wir diese bekannt», sagt eine Sprecherin. Bereits im Jahr 2016

übernahm Transgourmet von der österreichischen Pfeiffer-Gruppe die

Grosshandelssparte C+C Pfeiffer.



