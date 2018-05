Der neue VW-Chef hat am Donnerstag seinen ersten Auftritt vor den Aktionären. Auf Herbert Diess wartet ein langer Fragenkatalog.

Für Herbert Diess ist es eine Premiere: An diesem Donnerstag tritt er auf der Hauptversammlung in Berlin zum ersten Mal als Vorstandsvorsitzender vor die Aktionäre von Volkswagen. Diess muss sich darauf vorbereiten, dass die Anteilseigner kritische Fragen stellen werden - denn an einigen grundsätzlichen Problemen hat sich durch den Wechsel von Matthias Müller auf Diess überhaupt nichts geändert.

An erster Stelle steht natürlich immer noch die Dieselaffäre, die noch lange nicht erledigt ist, auch wenn Volkswagen die größten Belastungen vermutlich bereits durchgestanden hat. Die rechtliche Aufarbeitung des Manipulationsskandals wird noch Jahre in Anspruch nehmen. Gut 25 Milliarden Euro an Rückstellungen hat der VW-Konzern dafür bereits verbucht. Mit diesem Betrag hat der Autohersteller bislang vor allem die Risiken in den USA abgedeckt.

Völlig offen ist bis heute, wie die rechtliche Aufarbeitung in Europa weitergehen wird. Im Fokus stehen dabei besonders die Justizbehörden in Deutschland. Die Staatsanwaltschaften in Braunschweig, München und Stuttgart ermitteln gegen Mitarbeiter von Volkswagen sowie der beiden Konzerntöchter Audi und Porsche. Bisher haben sich die Staatsanwaltschaften sehr viel Zeit mit ihren Ermittlungen gelassen. Niemand kann ausschließen, dass es zu Anklagen kommen wird.

Die Aktionäre werden von Herbert Diess erwarten, dass er sich zu den verbliebenen rechtlichen Risiken äußert. Bedrohlich sind für den Volkswagen-Konzern mögliche Schadensersatzfahren von Aktionären und geschädigten Autofahrern. Diese Verfahren könnten für VW noch einmal sehr unangenehm werden - durch weitere Milliardenlasten. Dann würden die bislang zurückgelegten 25 Milliarden Euro nicht reichen, die 30-Milliarden-Schwelle würde sehr wahrscheinlich überschritten werden.

Eng verbunden mit der Dieselaffäre ist der Kulturwandel, den Volkswagen nach dem Bekanntwerden des ...

