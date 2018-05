SAP S/4HANA Cloud für intelligentes Produktdesign ermöglicht die teamübergreifende Forschung und Entwicklung sowie die Zusammenarbeit in einem erweiterten Netzwerk von Lieferanten und Partnern. Die Lösung basiert auf SAP Leonardo. Sie unterstützt Kunden durch die Integration in zentrale Geschäftsprozesse in SAP S/4HANA bei der Erfassung, Verwaltung und Priorisierung von Produktanforderungen und der Einhaltung hoher Qualitätsstandards beim Produktdesign. "Die Lösung ermöglicht Kunden eine gemeinsame Sicht auf die Informationen digitaler Zwillinge. So erhalten sie in Echtzeit Einblick in neue Produkte und können technische Unterlagen speichern, diese mit internen und externen Partnern austauschen und gemeinsam überprüfen", erklärte Bernd Leukert, der als Mitglied des SAP-Vorstands ...

